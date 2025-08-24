مدير شرطة ولاية الجزيرة يستقبل مدير دائرة المرور السريع بمباني رئاسة شرطة الولاية

استقبل اللواء شرطة حقوقى/،عبدالإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح السبت بمباني رئاسة شرطة الولاية، اللواء شرطة حقوقي /البكري عبدالرحيم مكي أبوحراز مدير دائرة المرور السريع والوفد المرافق له. بحضور مدراء الدوائر و مدير شرطة محلية مدني الكبرى، اللواء أبو حراز أعرب عن سعادته بزيارة الولاية والتي تعتبر ختام زياراته الميدانية التفقدية لسير العمل المروري بعدد من ولايات البلاد. وأشاد أبوحراز بقوة مرور ولاية الجزيرة والتضحيات التي بذلوها خلال المرحلة الماضية ،مثمنا التنسيق والتعاون المشترك لشرطة الولاية بادارتها العامة والمتخصصة.

من جانبه رحب مدير شرطة الولاية اللواء شرطة /عبد الاله علي أحمد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة رحب بالزيارة وأهميتها في تجويد العمل ومتابعته، مؤكدا هدوء الأحوال الأمنية بالولاية مضيفا أن شرطة المرور السريع تحقق السلامة المرورية علي طرق المرور السريع عبر الانتشار والدوريات ومتابعة حركةالبصات السفريةوالتأكد من صلاحيتها الفنية ضمن إختصاص الولاية للسير علي الطريق وإصطحاب المسافرين معلنا دعم رئاسة شرطةالولاية لكافة الإدارات الشرطية للإضطلاع بواجباتها.

وأبدى مدير شرطة الولاية رضاءه التام عن عمل إدارة المرور بالولاية على مستوى المرور الداخلي والسريع .