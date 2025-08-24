الحقيقة انو فعلا في سودان جديد

زمان كنت بقول من باب السخرية انو احنا محتاجين نعمل “حركة تحرير السياسة من النخب ” -حركة مدنية طبعا ما عسكرية 😅- هدفها بس انها تسحب البساط من كل النخب الموهومة العايش في عالم منفصل وما بتمثل ولا قضايا ولا هموم الشعب السوداني. وتحاول برضو انها تساعد اكبر قدر ممكن من الناس العاديين في انهم يدخلو السياسة ، الناس العادية الهدفها توفر حياة كريمة ووطن آمن بعيدا عن اي ايدلوجيات ولا ارتباطات خارجية ولا اوهام نخبوية.

الحقيقة انا بشوف الموضوع دا قاعد يتحقق الآن وشايفنه بعيونا دي ولسة حيظهر تأثيره لقدام اكثر اكثر .

تأثير الحرب دي المواطن السوداني اعمق بكثير مما تتصور النخب السياسية او قادة الجيش او كل شخص بفكر يحكم السودان بالاساليب القديمة ، الحرب دي اكبر حدث مفصلي في تاريخنا الحديث وتقريبا هي لمست اي مواطن سوداني بصورة شخصية جدا ودخلت جوة اللحم الحي للمواطنيين السودانيين ، ويمكن حاليا احنا لسة في مرحلة نطفي النار المولعة فينا ونتخلص من الجنجويد ونعيد الاعمار لكن بعدها حتبدأ تظهر بصورة واضحة التغييرات السياسية والاجتماعية العميقة جدا جدا .

جنجويد تأسيس بقولوا ” سودان جديد يتشكل ” والحقيقة انو فعلا في سودان جديد بتشكل لكن ما السودان الدايرانه هم ابدا ، بالعكس تماما منه ..واكاد ازعم انو الدويلة وحلفاؤها السياسين ومن خلفها من قوي الشر جميعهم حيندموا جدا علي انهم ايقظوا المارد من قمقمه .

Suzy Khalil