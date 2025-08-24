مياه الشرب.. والي القضارف يبحث مع وفد التعاون الدولي السويسري بناء السلام والأمن الغذائي

عقدت حكومة القضارف برئاسة وإلى الولاية المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن السبت اجتماعا مع السيدة كاثرين ويلز المسؤول بقسم التعاون الدولي السويسري الزائرة إلى القضارف بحضور عدد من المسؤولين بالمفوضية السامية للاجئين.

وتناول الاجتماع الانعكاسات السالبة للحرب على قطاعي الخدمات والاقتصاد بالولاية وتأثيرها كذلك على المجتمع بسبب استقبال حوالي ثلاثة مليون نسمة من النازحين والذي شكل ضغوطات اضافية بجانب أعباء استضافة الولاية لاعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار.

كما وقف الاجتماع على الاحتياجات الملحة خاصة توفير مياه الشرب وترقية العملية الصحية والتعليم واعادة اعمار الغابات بحكم ان الغابات تسبب بصورة كبيرة الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

كما تم الوقوف على جهود الحكومة في محاربة التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

واشاد الوالي باسناد الحكومة والشعب السويسرى للسودان لا سيما في ظروف الحرب الراهنة، داعيا إلى إجراء المزيد من التدخلات التى من شانها معالجة القضايا التي تواجه الولاية وحث المانحين على سرعة التدخل.