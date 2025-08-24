فيسبوك

أبشروا بالخير فقد باتت النهاية وشيكة (Game Over)

2025/08/24
الجنجويد
أبشروا بالخير فقد باتت النهاية وشيكة (Game Over)
بعد أكثر من 230 هزيمة للمليشيا على تخوم الفاشر !!
و بعد تدمير قوة تأمين دارفور التي تم حشدها من دارفور و تشاد و ليبيا و جنوب السودان غرب الأبيض !!
و بعد القضاء على الفزع القادم من بارا و مناطق جنوب الأبيض إلى أم صميمة !!
بدأ الإنهيار في درافو فها هو علي رزق الله (الساڤنا) عبر التسجيل الصوتي أدناه يعلن تمرد أبناء المحاميد على مليشيا آل دقلو و يدعوهم للتوجه فوراً إلى مستريحة (بادية الشيخ موسى هلال) ، و بالأمس قامت قوة تتبع الطاهر حجر بالتسليم للقوات المسلحة بكامل سلاحها و عتادها ، و قبل أيام أعلنت مجموعات البني هلبة نفض يدهم من المليشيا !!
و كرة الثلج تتدحرج و تكبر) !!
و (الألمي خنق القنطور) !!
و بإذن الله ربما نشهد عمليات تسليم كبيرة في الأيام و ربما الساعات القادمة في المناطق (X Z Y) !!
(أبشروا بالخير فقد باتت النهاية وشيكة)

حاج ماجد
حاج ماجد سوار
H-Magid Elsuwar

