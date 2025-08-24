حُرية الحوري !!

قبل كم سنه إتعملت رحلة لمجموعه “السواقي ” والمجموعة دي عبارة عن شابات وشباب ( الجبهه الديمقراطية ) خليط من الأحفاد والأهلية وقاردن سيتي والمشرق ومأمون والخرطوم والسودان وكلية النصر رقم إنو كلية النصر دي كانت بعيده عن السنتر لكن كان فيها كتمات جد نهاية كل خميس كتمه .. بيوت القماير وقسم كبجاب والكبري يشهد أمانه ماكانت أيام ..

مشيت الرحله ومعاي ( ود عمي ) خريج كلية حربيه جديد ملازم أول صيدلي ( أدهم سمير محمد خير ) الرحله كانت لااامه وقاااجه قج وفيها كل شي مافي زووول عايز زول .. كل قروب عامل ( دًجه )

إلا أدهم ..

منضبط .. محترم .. متحفظ .. صارم .. شاكي بنطلون وقميص..

ريان قالت لي هي زولك ده مالو عامل كده قولي ليهو يبحبح حبه ويسلم ويقول كلمه كلمتين نحن في عزاء ولا شنو ؟ قلت ليها الزول ده مسؤول ومابيقدر يفك العرش ويكون زينا كده لأنو ضابط جيش وعندو قيود وهو لازم يلتزم بيها لأنو بيمثل شرف الدوله وبعدين هُم بيتعلمو الحاجه دي في الكليه الحربيه وبتكون ملازمه ليهم في الحياه طالما مقيدين بالرتب ولازم يحترمو الناس حتى لو كانو شماسه وما كل حاجه عايزنها بيقدرو يعملوها أو يقولوها عشان كده خلوهو في حالو !! ريان مشت مني وأنا عارفه إنو أدهم زول لئيم وشفت وواقعه ليهو وزول فاهم مرحلة الشباب كوويس وفي نفس الوقت متفهمه إنو ماحيقدر ينزل لمستوى الجو الفاكي ده ” وكمان فيهو شيوعين ”

الزول ضابط ياناااس

شيل وخت

أدهم نزل من الجيش !!

مشي معاي إسبوع المهندس بكلية الهندسة جامعة السودان الجنوبي . و . ” حدث ماحدث ” الزول مااابٍقى ملكي والحفله بي نانسي .. والساحه ملانه شيوعيات وهاااك يا شفتنه فجأه مسك صحبتي من يدها قاليها موش إنتي ريان ؟ قالت ليهو ااي قاليها يلا خُشي الحفله 😂 !!

ريان قالت لي أريتو لو مانزلوهو ياخ ده حيعمل عمايل بعد كده ”

مدنيأاأاااوو

أدهم نًدّم الناس يوم الجيش نزلو معاش !!

قلتو لي جاكم بالبدله مع أحمد طه

تبيان توفيق