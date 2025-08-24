تدهور كبير في أجور المعلمين.. لجنة المعلمين السودانيين تتطلب برفع الحد الأدنى للأجور

كشفت دراسة للجنة المعلمين السودانيين عن تدهور كبير في أجور المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، حيث أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع. ووفقًا للدراسة، فإن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد في السودان تبلغ حوالي 1,652,000 جنيه سوداني، ما يعادل 485 دولارًا أمريكيًا.

وطالبت اللجنة في بيان برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184,680 جنيه سوداني وعلاوة تعليم إلى 25% من الراتب الأساسي للعاملين في التعليم، بالإضافة إلى مراجعة العلاوات كل ستة أشهر لمواكبة التضخم وتذبذب الأسعار.

