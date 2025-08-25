صحف عالمية: تتويج الأهلي بالسوبر يُفسد احتفالات رونالدو

اهتمت مواقع وصحف عالمية بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي، إثر الفوز على النصر بركلات الترجيح (5-3)، في المباراة التي انتهت خلال وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، واحتضنها ملعب “هونغ كونغ” الوطني، السبت 23 أغسطس.

وعقب نهاية اللقاء، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن التتويج الأهلاوي أفسد احتفالات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل لهدفه رقم 100 بقميص نادي النصر، وأضافت: “الأهلي حرم رونالدو من لقبه الرسمي الأول مع النصر”.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة: “في ركلات الترجيح الدرامية، اقترب “فرسان نجد” من منح رونالدو ومدربه جورجي خيسوس أول فرحة حقيقية لهما؛ إلا أن كل ذلك انتهى باحتفال مرير للبرتغالي الذي وصل إلى الهدف رقم 100 مع النصر”.

وكان رونالدو قد سجل هدفًا في شباك الأهلي، ووصل اللاعب إلى إسهامه التهديفي رقم 120 في 113 مباراة خاضها مع النصر عبر كل المسابقات، حيث سجل 100 هدف وقدم 20 تمريرة حاسمة (باحتساب مشاركاته في البطولة العربية).

بدورها، أشارت صحيفة “آبولا” البرتغالية إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل +100 هدف مع منتخب بلاده و4 أندية مُختلفة، حيث فعل ذلك برفقة مانشستر يونايتد (145 هدفًا في 346 مباراة)، ريال مدريد (450 هدفًا في 438 مباراة)، يوفنتوس (101 هدفًا في 134 مباراة)، والنصر (100 هدف في 113 مباراة)، إضافة لسجله مع المنتخب البرتغالي (138 هدفًا في 221 مباراة).

الإعلام الألماني يتغنى بإنجاز يايسله

من جانبها، أشادت مجلة “كيكر” الألمانية بالمدرب ماتياس يايسله، الذي حصد لقبه الثاني مع الأهلي، بعد أن كان قد قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي 2024-25، مؤكدة أن المدرب الألماني لديه مسيرة مميزة مع “الراقي”.

فيما تحدثت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن دور الإيفواري فرانك كيسيه الواضح في حصول الأهلي على لقب كأس السوبر؛ إذ أنه سجل هدفين خلال مباراة نصف النهائي أمام القادسية، التي انتهت بفوز أهلاوي بنتيجة (5-1)، ثم سجل اللاعب هدفًا آخر خلال المباراة النهائية.

ونختتم هذا التقرير بما كتبته شبكة “Espn” الرياضية، حيث نوهت أن جيسوس خسر السوبر السعودي بعد 3 محاولات سابقة ناجحة، وأضافت: “فاز المدرب البرتغالي باللقب 3 مرات من قبل خلال مشواره مع الهلال، لكنه في محاولته الأولى مع النصر، لم يستطع السير على نهجه المُعتاد”.

كان افتتح النصر قد افتتح باب التسجيل عن طريق كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء، قبل أن يُدرك الفريق الأهلاوي التعادل بهدف عند الدقيقة 45+6، جاء من تسديدة كيسيه؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل النصر هدف التقدم عند الدقيقة 82 بواسطة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وبينما ظن كثيرون أن اللقب في طريقه إلى “العالمي”، كان للأهلي رأي آخر، وأحرز هدف التعادل عند الدقيقة 89 عن طريق روجير إيبانيز.

وفي ركلات الترجيح، استطاع السنغالي إدوارد ميندي التصدي للركلة التي سددها لاعب الوسط النصراوي عبد الله الخيبري؛ ليُسهم في فوز الأهلي بنتيجة (5-3)، ما منحه لقب كأس السوبر الثاني عبر تاريخه بالتساوي مع النصر، علمًا أن الهلال هو الأكثر حصدًا للقب بواقع 5 مرات، فيما تُوجت أندية الاتحاد، الشباب، الأهلي، والفتح، باللقب مرة واحدة فقط لكل منها.

