الإعلان عن إقامة الملتقى الاستثماري بولاية كسلا في التاسع من سبتمبر المقبل

أعلنت الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام المكلف لتسيير مهام الجهاز القومي للاستثمار، عن إقامة الملتقى الاستثماري بولاية كسلا في التاسع من سبتمبر المقبل.

وقالت في تصريح لـ(سونا) الأحد إن الملتقى يعد من الملتقيات المهمة، وذلك لما تتمتع به ولاية كسلا من موارد ضخمة تحتاج إلى جذب المستثمرين إليها، مضيفة أن الملتقى يمثل فرصة للترويج للإمكانيات بالولاية.

وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى التعريف بإمكانيات الولاية والتنوير بالقوانين وإجراءات الاستثمار فيها، وعرض الفرص الاستثمارية بها وخلق شراكات مع المستثمرين. وأشارت إلى أن الملتقى ستُقدَّم فيه عدة أوراق عمل، متمثلة في ورقة حول القوانين والإجراءات، وورقة حول فرص الاستثمار في القطاع الإنتاجي، وورقة حول فرص الاستثمار في القطاع الخدمي، إضافة إلى معرض مصاحب، كما سيتخلل الملتقى عرض لتجارب استثمارية ناجحة. كذلك ستُطرح عدد من المشروعات، من بينها مشروعات الإنتاج بشقيه المطري والمروي، والإنتاج الحيواني، والصناعي، والطاقة، ومشروعات معالجة مخلفات النفايات.

وأكدت جاهزية الجهاز القومي للاستثمار لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الاستثمار بالولايات، وقالت: “نسعى لجذب المستثمرين للولايات، وسنقوم بعقد العديد من الملتقيات للترويج للموارد فيها. كذلك سنعمل على تفعيل عمل المناطق الحرة وإنشاء مناطق حرة جديدة تواكب المرحلة وتفتح الباب تمامًا للمستثمرين للاستثمار، لذلك قمنا بمراجعة المشروعات الاستثمارية بهذه الولايات وتجهيز المطلوبات”.

سونا