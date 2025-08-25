ولاية نهر تتسلم (5) آلاف سلة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي

تسلم والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الأحد ( 5) آلاف سلة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضمن عدد من الولايات تسلمت ذات السلال.

وحيا والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد. مبادرة رئيس مجلس السيادة ( إيد على إيد) التي تتضمن( 5) آلاف سلة وهي مبادرة كبيرة وعظيمة جاءت في وقت مناسب مع طلائع فصل الخريف.

وأعلن الوالي عن تقسيم هذه السلال لخمس جهات ، الف سلة لحكومة ولاية نهر النيل وألف سلة لجهاز المخابرات العامة وألف سلة للقوات المسلحة وألف سلة للشرطة وألف سلة الى شهداء معركة الكرامة .

وجدد الوالي شكره وتقديره لرئيس لمجلس السيادة واعضاء المجلس على هذه المبادرة

وكان وزير الثقافة والإعلام الاتحادي خالد الاعيسر ومفوض العون الانساني سلوى آدم بنية.

قد ودعا يوم السبت من العاصمة الادارية بورتسودان قوافل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المتجهة لعدد من ولايات السودان.

