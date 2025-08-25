والي غرب كردفان يتفقد جرحى معركة الكرامة بمستشفى الضمان والأمل بالأبيض

تفقد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، الأحد، جرحى ومصابي عمليات معركة الكرامة – قطاع كردفان بمستشفى الضمان والأمل بمدينة الأبيض، حيث قدّم دعماً مادياً ومعنوياً للمصابين، وذلك برفقة نائب الوالي وأمين عام الحكومة.

وأكد والي غرب كردفان في تصريح لـ(سونا) أن البطولات التي قدّمها أبطال معركة الكرامة تستوجب الرعاية الكاملة لهم ولأسرهم، وتضميد جراحهم، مشيراً إلى أن دماءهم الطاهرة قد روت أرض الوطن.

وعبّر سعادة الوالي جايد عن شكره لإدارة مستشفى الضمان والأمل على جهودهم وخدماتهم الجليلة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفك أسر المأسورين، وأن تتطهر البلاد من دنس مليشيا أسرة دقلو المتمردة لتنعم بالأمن والاستقرار.

من جانبه، شدّد مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالولاية العميد الوليد حسن الطيب على أن دماء أبطال معركة الكرامة لن تذهب هدراً، بل ستكون بشارة لنصر قادم يحرر كردفان ودارفور في القريب العاجل، مبيناً أن هذه الزيارة جاءت للاطمئنان على أحوال الجرحى الذين قدّموا أرواحهم فداءً للأرض والعِرض.

وفي السياق، أكدت المدير العام لمستشفى الأبيض الدولي (الضمان) الدكتورة آمال خليل يوسف محمد، سعادتهم بزيارة حكومة ولاية غرب كردفان، مشيرة إلى أن الزيارة تركت أثراً إيجابياً لدى الجرحى، ومتمنية النصر القريب للقوات المسلحة والتشكيلات المساندة لها في معركة الكرامة.

سونا