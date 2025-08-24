أبرز ماورد في خطاب البرهان في عزاء الشهيد مهند إبراهيم

أبرز ماورد في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في عزاء الشهيد مهند إبراهيم :

▪︎ الشهيد مهند ورفاقه كان لهم دور كبير في صمود الشعب السوداني وقواته المسلحة و نجاح المقاومة الشعبية.

▪︎ الشعب السوداني لن ينسى جهود شباب المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة خاصة في المدرعات .

▪︎ مهند وأخوانه قاموا بدور كبير في التصدي لمؤامرات الخونة والمتمردين وهو يمثل كل شباب السودان وفي كل مكان .

▪︎ سندخل إلى موقع يغيظ العدو والخونة والمأجورين والمعركة مستمرة .

▪︎ نعاهد الشهداء أن هذه الراية لن تسقط ولن تقوم لهذا التمرد قائمة