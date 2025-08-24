أبرز ماورد في خطاب البرهان في عزاء الشهيد مهند إبراهيم

سياسية
أبرز ماورد في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في عزاء الشهيد مهند إبراهيم :
▪︎ الشهيد مهند ورفاقه كان لهم دور كبير في صمود الشعب السوداني وقواته المسلحة و نجاح المقاومة الشعبية.
▪︎ الشعب السوداني لن ينسى جهود شباب المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة خاصة في المدرعات .
▪︎ مهند وأخوانه قاموا بدور كبير في التصدي لمؤامرات الخونة والمتمردين وهو يمثل كل شباب السودان وفي كل مكان .
▪︎ سندخل إلى موقع يغيظ العدو والخونة والمأجورين والمعركة مستمرة .
▪︎ نعاهد الشهداء أن هذه الراية لن تسقط ولن تقوم لهذا التمرد قائمة
▪︎ الشعب السوداني ليس لديه أي قابلية في أن يرى هؤلاء المتمردين
ولا داعميهم ولن يتعايش معهم .
إعلام القوات المسلحة
أمدرمان – ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥م.