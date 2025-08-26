بدء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لطلاب السودانيين اللاجئين بشرق تشاد

أعلن والي غرب دارفور الجنرال بحر الدين ادم كرامة عن بداية امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لطلاب السودانيين اللاجئين بشرق تشاد يوم الاثنين بعد جهد وتنسيق عظيم بذلته حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة.

وأضاف الوالي في تصريح لسونا اليوم إن هذه لحظة فارقة تؤكد أن مسيرة التعليم لن تتوقف، وأن أبناء وبنات غرب دارفور سيواصلون طريقهم نحو النجاح رغم قسوة الظروف وضراوة الحرب.

وحيا الطلاب و الطالبات وقال لهم” أنتم مستقبل هذه الولاية، ونجاحكم هو انتصار لنا جميعاً، فكونوا على قدر التحدي، واثبتوا أن غرب دارفور لا تُكسر إرادتها.”