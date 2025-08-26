مبلغ مالي لجميع مصححي الشهادة السودانية.. والي الشمالية يلتقي وفد الإتحاد المهني للمعلمين

وعبر شرف الدين رمضان أمين مال الإتحاد المهني للمعلمين بالولاية الشمالية عن سعادة الوفد بلقاء والي الشمالية، وقال إن اللقاء بحث عدداََ من قضايا المعلمين والمشاكل التي تعيق أداء عملهم.

وأشار رمضان إلى أن الوفد قدم الشكر لوالي الشمالية لتمكنه من ترحيل الوافدين من فندق المعلم وطرح له مشاكل الفندق نتيجة إستقبال الوافدين فيه، وقال إن الوالي تبرع بمبلغ لمواصلة مسيرة الإتحاد والقيام بدوره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إضافة لتبرعه بمبلغ مالي لجميع مصححي الشهادة السودانية.

سونا