والي الخرطوم يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الفاو وسائل دعم القطاع الإنتاجي

التقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه بمكتبه الاثنين المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالسودان هانجي بانق بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الزراعه والثروة الحيوانية والري دكتور سرالختم فضل المولى وتاتي الزياره للوقوف على حجم الأضرار وكيفية المساهمة في إعادة البناء في القطاع الزراعي والبيئة.

وتم التفاكر في مجال الزراعة على حجم الأضرار التي حدثت بالمشاريع الزراعية الأساسية كما تم اطلاعهم على المشاريع التي ترغب المنظمة التدخل فيها والمنظمات الأخرى خاصة وأن الوزارة تستعد للموسم الزراعي الشتوي وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعين الزراعي والحيواني.

ووعد الممثل المقيم بالسودان للمنظمة باستقطاب الدعم لمساعدة المنتجين في الحقل الغذائي.

