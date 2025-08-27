سياسية

مزارعون سودانيون يوثقون لحظة اختفاء جرارا زراعيا جراء مياه الأمطار في القضارف

2025/08/27
القضارف 1
وثق مزارعون سودانيون لحظة اختفاء جرار زراعي جراء مياه الأمطار في ولاية القضارف شرقي السودان.
شاهد الفيديو:
الجزيرة – السودان

