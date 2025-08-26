محمد بن زايد يصل مصر

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة العلمين الجديدة في زيارة أخوية إلى مصر.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار العلمين الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب الرئيس المصري – خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار – برئيس دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية..مؤكدين متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن شكرة وتقدير لنظيره المصري لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، فيما أكد الرئيس المصري على ما يحظى به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها امتداداً للعلاقة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى الشعب المصر، على ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

سكاي نيوز