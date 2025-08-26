جنوب السودان تتورط في انتهاك الأجواء السودانية لنقل وعلاج قادة وعناصر ميليشيا الدعم السريع

كشف المحلل المتخصص في شؤون الاستخبارات والسياسة الأفريقية، ريش تيد، عن أدلة مصورة تثبت تورط حكومة جنوب السودان في السماح باستخدام أراضيها لانتهاك سيادة الأجواء السودانية، في خطوة تهدد وحدة السودان الترابية. وتأتي هذه العمليات، بحسب تيد، بهدف تسهيل نقل وعلاج المصابين من قادة وعناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووفقاً للمعلومات؛ فقد رصدت طائرة من طراز سيسنا كارافان 208B، تحمل رقم تسجيل ET-BAF، وهي تقوم برحلات جوية بين جوبا عاصمة جنوب السودان ومناطق في دارفور. وأكدت المصادر أن الطائرة كانت تقل عناصر مصابة من مليشيا الدعم السريع، بينهم قائد ميداني بارز يتلقى العلاج في جنوب السودان.

المثير للجدل أن الطائرة، التي شوهدت مراراً في رحلات داخلية في جنوب السودان، تحمل تسجيلاً غير رسمي، حيث يشير الرمز “ET-” عادة إلى أصل إثيوبي، مما يثير شكوكاً حول استخدام تسجيلات طيران مزورة.

وتشير الدلائل إلى أن الطائرة تابعة لأسطول شركة Auric Air التنزانية، حيث تظهر عليها ألوان وسمات الشركة المميزة.

وأكد تحليل جغرافي لمقطع فيديو آخر أن تصويره تم في مستشفى (ملوك النيل) التخصصي في جوبا، حيث تم التحقق من تلقي عناصر من مليشيا الدعم السريع العلاج الطبي. ويظهر الفيديو بوضوح تسجيل “-BAF” إلى جانب ألوان شركة Auric Air.

ووفقاً للمعلومات، هبطت الطائرة في مهبط ترابي بمنطقة بين جنوب وغرب دارفور، حيث تم تحديد أكثر من ستة مهابط مماثلة أُنشئت في مناطق كردفان ودارفور.

وتثير هذه الاكتشافات تساؤلات خطيرة حول دور جنوب السودان في تسهيل عمليات عسكرية تهدد استقرار السودان، مع توجيه أصابع الاتهام إلى دعم خارجي من أبوظبي.

