في أماكن ومواقع ووظايف وناس كتار بنلقى نفسنا قاعدين معاهم أو فيها بس جوانا صوت بيقولالمكان ده ما لي.. الناس ديل ما شبهي.. لالالالا والموضوع ما عيب ولا غرور، بالعكس دي إشارة صحية إنك واعي بنفسك وقيمتك وبقيمك وأهدافك.

إنك تقعد في بيئة ما بتحس بالانتماء ليها، معناها بتضطر كل يوم تلبس أقنعة وتتنازل عن جزء من روحك عشان تتماشى. معاهم. ومع الزمن ده بيستهلكك وبيبعدك من حقيقتك.

وده حيدخل في صراع كبير بين نفسك الواقعيه ونفسك المثالية

سواء كان في الحياة العملية، الأكاديمية أو الاجتماعية، الانتماء ما رفاهية.. هو أساس عشان تكبر وتبدع وتكون مرتاح مع نفسك.

إختار دايمًا المكان والناس البخلوك تكون أنت بدون مجهود.