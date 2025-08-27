سياسية

والي القضارف يصدر قرارا بإعفاء مدير مياه الولاية ومدير عام الزراعة الآلية

2025/08/27
القضارف 1
إستنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م مقروءا مع المادة 1/9/أ من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م أصدر والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن، الثلاثاء، قراراً ولائيا بإعفاء المهندس/ حسين عبدالفتاح على عبدالله من منصبه كمدير عام لهيئة الزراعة الآلية بالولاية وتكليف المهندس ابو القاسم عبدالله محمود خلفاً له.
كما اصدر ايضا قرارا قضى بإعفاء المهندس/ محمد حسن بشير ضرار من منصبه كمدير عام لهيئة مياه ولاية القضارف وتكليف المهندس احمد الدومة عثمان إبراهيم خلفاً له.
سونا

