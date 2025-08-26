شاهد بالصور.. مجلس الوزراء يعقد أول اجتماع له في الخرطوم منذ اندلاع الحرب

عقدت حكومة الامل المدنية برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس اليوم الثلاثاء، اول جلسة رسمية لها في العاصمة الخرطوم بعد تشكيلها وذلك منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان رئيس الجهاز التنفيذي عن خطة انتقال الحكومة إلى الخرطوم في شهر اكتوبر أو نوفمبر المقبلين ، عقب فترة طويلة من إدارة شؤون البلاد من العاصمة الإدارية بورتسودان.