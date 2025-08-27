اتفاق بين ولاية سنار و شركة جياد لتصنيع 25 ألف وحدة إجلاس لمدارس التعليم العام

وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار، نيابة عن حكومة الولاية، الثلاثاء، عقد اتفاق مع شركة جياد لتصنيع (25) ألف وحدة إجلاس بمراحل التعليم الثلاث، بتكلفة بلغت (5,995,000) جنيه.

وينص الاتفاق على توفير (10) آلاف وحدة إجلاس ثلاثية للمرحلة الابتدائية، و(15) ألف وحدة إجلاس فردية للمرحلة المتوسطة والثانوية.

وأشاد والي سنار المكلف اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه “أول الغيث” في مسيرة إعادة الإعمار، مؤكدًا أن التعليم سيظل أولوية أساسية لحكومته، مقدماً شكره لشركة جياد ووزارة المالية على هذا التعاون.

من جانبه، أوضح وزير المالية د. محجوب أحمد محمد أن وزارته تضع الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، ضمن أهم أولوياتها، مبينًا أن أكثر من 70% من القوى العاملة بالولاية هم معلمون. وأضاف أن وزارته بذلت جهودًا كبيرة للإيفاء باستحقاقات المعلمين عبر صرف المرتبات المتأخرة والجديدة.

وفي ذات السياق عبّر وزير التربية والتوجيه المكلّف الأستاذ صلاح آدم عن سعادته بالاتفاق الذي جاء “في زمانه ومكانه”، لافتًا إلى أن وحدات الإجلاس ستغطي 30% من حاجة المرحلة الابتدائية، و50% من حاجة المرحلة المتوسطة، مما يسهم في تحسين بيئة التعليم بعد الدمار الذي طال المدارس خلال الحرب.