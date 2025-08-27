والي كسلا يتسلم قافلة مبادرة رئيس المجلس السيادي لدعم أسر الشهداء واللاجئين

تسلم والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، الثلاثاء، بأمانة حكومة الولاية، قافلة مبادرة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتي جاءت تحت شعار “عافية وطن” لدعم أسر الشهداء واللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب.

وضمت القافلة كميات من المواد الغذائية المختلفة، حيث أكد الوالي أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة بأسر الشهداء والمتضررين، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز الصمود وتحقيق الانتصارات، إضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستهدفة.

وجدد والي كسلا التحية لشهداء معركة الكرامة ولكافة القوات المسلحة والقوات المساندة، مؤكداً أن أسر الشهداء يستحقون دعماً أكبر يليق بتضحياتهم.

من جانبه أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية إدريس علي محمد، أن القافلة تستهدف بالدرجة الأولى أسر الشهداء، مبيناً أن المفوضية ستتولى الإشراف على عملية التوزيع وفق توجيهات المجلس السيادي.