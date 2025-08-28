وكيل التخطيط بالمالية يتفقد المقار الجمركية المتضررة بالخرطوم

تفقد د. محمد بشار محمد آدم، وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الثلاثاء، عدداً من المقار الجمركية المتضررة بولاية الخرطوم، يرافقه اللواء أمن يوسف عبد العزيز بشير مدير الأمن الاقتصادي بالولاية.

واستهل الوفد جولته بدائرة جمارك المنطقة الحرة “قري”، حيث كان في استقباله اللواء شرطة د. دفع الله محمد دفع الله مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بقوات الجمارك، إلى جانب عدد من قادة الإدارات والضباط. واستمع الوكيل إلى تنوير شامل حول حجم الأضرار وخطط إعادة التأهيل.

وأكد اللواء شرطة د. دفع الله أن المقار الجمركية تعرضت لتخريب ممنهج، مشدداً على أن إعادة تأهيلها تمثل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الجمركية ورفد خزينة الدولة، مشيداً بدور وزارة المالية في دعم الجهود الجارية. وتخللت الزيارة مشاهدة فيلم توثيقي يجسد مظاهر الدمار.

من جانبه، جدد وكيل التخطيط التزام الدولة بخطة شاملة لإعادة الإعمار وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكداً أن الجمارك تعد الرافد الأول لخزينة الدولة وتستحق الدعم الكامل، مترحماً على شهداء معركة الكرامة ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.