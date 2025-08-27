رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يزور ولاية الجزيرة

قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ،الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بزيارة لولاية الجزيرة. وقف خلالها على مجمل الأوضاع بالولاية، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل سيادته زيارته للولاية بمدينة الهلالية. حيث قدم واجب العزاء في شهداء المنطقة، الذين استشهدوا دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية. خاصة أن الهلالية شهدت في نوفمبر ٢٠٢٤م واحدة من أكبر المجازر بحق المدنيين وأكثرها وحشية، وذلك عندما قتلت المليشيا، بدم بارد أكثر من ألفي مواطن من أبناء المنطقة، وفرضت عليهم حصارا خانقا، حرمتهم خلاله، من الدواء والغذاء وكل مقومات الحياة وشردت الآلاف منهم.

وسجل رئيس المجلس السيادي زيارة لأسرة الشهيد المقدم ركن أحمد النور الإمام الذي استشهد بمحيط القيادة العامة في أبريل ٢٠٢٣م.

وكانت جموع غفيرة من مواطني المنطقة قد تدافعت لاستقبال رئيس مجلس السيادة، مرددين هتافات (شعب واحد جيش واحد).

وفي ختام زيارته لشرق الجزيرة، توقف الفريق أول ركن البرهان بقرية العيدج، حيث حيا أهالي المنطقة وتفقد أوضاعهم وإطمأن على حالة الاستقرار التي يعيشها المواطنون بعد دحر أوباش مليشيا آل دقلو الإرهابية من ولاية الجزيرة وعودة الحياة لطبيعتها.

سونا