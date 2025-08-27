عقار يطّلع على مجمل الأوضاع بالنيل الأبيض ويتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالولاية

رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير، اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض بحضور والي الولاية الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولي.

وتطرق الاجتماع للقضايا الخدمية في مجالات الطرق والمياه والتعليم وتأمين حدود الولاية وقضية المعابر وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التنمية بالولاية.

واستمع سيادته إلى تقرير من لجنة أمن الولاية حول مجمل الأوضاع بالولاية والأمنية بوجه خاص، والتنسيق التام بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة والقوات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار.

ووقف عقار على أوضاع النازحين بالولاية ودشّن قافلة المعدات الطلابية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأعمال الطرق الداخلية لمدينة ربك والطريق الدائري التي تنفذها شركة زادنا.

وزار سيادته محطة مياه ربك والسلاح الطبي ومركز القلب كوستي ومركز الأورام للوقوف على العمل بالقطاع الصحي ومدي قدراته في تقديم الخدمات.

وأكد عقار لدى مخاطبتهِ قيادات ورموز ولاية النيل الأبيض أهمية الشراكة بين الدولة والمكونات المجتمعية وعلى رأسها رجال الدين والطرق الصوفية في رتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات والحفاظ على وحدة السودان.

وتأتى زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لولاية النيل الأبيض في إطار زياراته التفقدية للولايات والأقاليم لتعزيز فعالية حكومات الولايات والاقاليم وتحسين مستوي تقديم الخدمات بها.

سونا