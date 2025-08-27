فيسبوك

تأثير الحرب لم تخطيء حتي ضفادع (قعونج) الخرطوم!

2025/08/27
797

من أحاجي الحرب ( ٢٢٢٦٨ ):
□□ تأثير الحرب لم تخطيء حتي ضفادع ( قعونج ) الخرطوم!
□ تغير النقيق من غااااغ إلي محاكاة الثنائي ٢٣ملم.
عصمت محمود أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/27