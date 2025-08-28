مهم جدا إنو ما نلوم نفسنا على واقع نحنا ما اخترناه

مع بداية السنة الدراسية ووسط ظروف الحرب والنزوح وتغيّر البيئات والحياة من حولنا، طبيعي جدًا نلقى نفسنا في مواقف صعبة ومختلفة. في مننا قادر يرسل أطفاله للمدرسة، وفي من الظروف المالية أو الجغرافية أو الإقامة ما سمحت ليه.