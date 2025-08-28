فيسبوك
مهم جدا إنو ما نلوم نفسنا على واقع نحنا ما اخترناه
مع بداية السنة الدراسية ووسط ظروف الحرب والنزوح وتغيّر البيئات والحياة من حولنا، طبيعي جدًا نلقى نفسنا في مواقف صعبة ومختلفة. في مننا قادر يرسل أطفاله للمدرسة، وفي من الظروف المالية أو الجغرافية أو الإقامة ما سمحت ليه.
مهم جدا إنو ما نلوم نفسنا على واقع نحنا ما اخترناه. واجبنا الحقيقي إنو نستعمل أي موارد متاح حوالينا عشان ندي أولادنا فرصة يتعلموا. التعليم ما محصور بس في المدرسة التقليدية، ممكن يكون منزلي، أونلاين، خلوه، أو بأي شكل يناسب وضعكم الحالي حتى لو نجيب كتب ونقعد نقرأ برانا
طالما ما متكاسلين ومستسلمين، و بتجتهدوا وتبحثوا عن الأفضل ليهم، ده في حد ذاته مجهود عظيم ورسالة حب قوية. ما تحسوا بالذنب أبدًا، نحنا في تحدي كبير، وبإذن الله حنكون قدر المسؤولية ونربي جيل واعي رغم كل الصعاب.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية