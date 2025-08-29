حازم سمير يكشف كواليس علاقته بالفنانة مي عزالدين

صرح الفنان حازم سمير بأن علاقته الفنية والإنسانية بالفنانة مي عز الدين بدأت خلال مسلسل حالة عشق، حيث جمعهما مشهد ماستر سين مؤثر، لافتًا إلى أن كل منهما أعجب بأداء الآخر منذ تلك اللحظة، ومن هنا انطلقت الصداقة بينهما.

وأكد حازم سمير في تصريحات إلى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” أن الاحترام المتبادل بينهما ساعد على استمرار العلاقة، موضحًا: فيه احترام لشخصها أولاً، واحترامها كممثلة، والمدرسة اللي بنشتغل بيها قريبة جدا من بعض.

وأضاف أن التعاون الفني مع مي عز الدين قائم على تفاهم تلقائي وكيمياء واضحة منذ البداية، حتى أنه كثيرا ما يأخذ رأيها في بعض المشاهد، وهو ما يمنحه طمأنينة فنية. وأشار إلى أن التفاهم بينهما يصل أحيانا إلى درجة التواصل بدون كلمات، وهو ما ينعكس على أدائهما المشترك في الأعمال التي قدماها سويا.

وقال الفنان حازم سمير إنه قدم ما يقرب من أربعين عملًا دراميا خلال مسيرته، إلا أنه ما زال مقلا في الأعمال السينمائية، رغم أنه ترشح لأدوار عدة، لكن لم يكتمل النصيب.

