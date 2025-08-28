بدء أعمال منتدى مشروع ثبات بالولاية الشمالية

بدأ بحاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا أعمال منتدى مشروع ثبات بالشراكة بين فريق ميرسي كوربس ومنظمة صدقات الخيرية ودعم برنامج الغذاء العالمى عبر البنك الدولي .

وهدف المنتدى للتعريف بمشروع ثبات في شقيه الزراعي والتنموي وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري، لدى مخاطبته المنتدى، على ضرورة إستمرار الشراكة القائمة بين ميرسي كوربس ومنظمة صدقات الخيرية وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي وتدخلات الشركاء الوطنيين والدوليين في تعزيز مقدرة مشروع ثبات على المرونة والتكيف مع التغيرات .

وأشار إلى التوصل إلى تفاهمات مع فريق عمل ميرسي كوربس بشأن تجاوز العقيات السابقة حول مشروع ثبات والشروع في إنفاذ الخطة الموضوعة بتوافق الأطراف المعنية للنهوض بالمشروع من جديد وفق رؤية تراعي رغبة المجتمع الزراعي في المقام الأول