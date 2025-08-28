والي كسلا: الدولة مقبل على طفرة نوعية وازدهار يشمل جميع السودان

أكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ان الدولة مقبلة في الفترة القادمة ومابعد الحرب التي بدات تنحسر ـ مقبلة علي طفرة نوعية و ازدهار في كل السودان.

جاء ذلك عقب مراسم التوقيع علي العقد النهائي لتنفيذ مشروع كهرباء محلية تلكوك بحضور وزير البنى التحتية ومدير عام وزارة المالية وممثلي الهيئة الشعبية لتنمية وتطوير محليتي همشكوريب وتلكوك وشركاء النجاح في المشروع (وزارة المالية ـ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـ شركة الكهرباء ـ الهيئة الشعبية لتطوير المحليتين) .

حيث وقع عن حكومة الولاية الدكتور صلاح احمد محمد عثمان مدير عام وزارة المالية فيما وقع فتح الرحمن عثمان انابة عن شركة احد الهندسية الشركة المنفذة للمشروع خلال 90 يوما من التوقيع على العقد.

وعبر الوالي عن سعادته بتوقيع العقد وتدشين المشروع الحيوي لمحلية تعد من المحليات المحورية والهامة اقتصاديا لما تتمتع به من خيرات كثيرة في ظاهر الارض وباطنها .

واضاف ان المحلية مستحقة للمشروع الذي تشرف عليه الشركة السودانية للكهرباء منذ زمن طويل وسيكون لها سهم كبير في الدفع بالتنمية بالولاية. واشار الوالي لاهمية الكهرباء في رفع مستوى المواطنين والمساهمة في التطوير والحد من الجريمة.

واستعرض الوالي الجوانب المتعلقة باهتمام الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بالتنمية والتطوير ابتداء بالعاصمة القومية ومن ثم الانتقال الى الولايات في كل المشروعات الحيوية.

من جانبه اوضح مدير عام وزارة المالية ان تنفيذ المشروع البالغ كلفته 772 مليون جنيه يعتبر بداية لتكملة متبقي البنيات التحتية بالمحلية ويساعد الولاية في التنمية بصورة عامة.

وقال ان المحلية هامة واستراتيجية وتمتلك مواردا اقتصادية كبيرة الا انها تنقصها العديد من الخدمات منها الكهرباء.

واوضح محمد طاهر اوشاه رئيس الهيئة الشعبية لتطوير وتنمية محليتي همشكوريب وتلكوك ان المشروع كان حلما ينتظره انسان المنطقة وسيرى النور بعد ان طال انتظاره.

وعبر عن شكره للمجهودات التي بذلت من كافة الشركاء لانفاذ المشروع الذي بدأ اصلا ضمن مشروع كهرباء شرق السودان عبر صندوق اعمار الشرق بمحليات الولاية.