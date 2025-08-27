بالصور.. كامل ادريس يدشن الحملة القومية لنظافة ولاية الخرطوم

دشن رئيس الوزراء د. كامل إدريس اليوم بالخرطوم “النفرة الكبرى لإصحاح البيئة ونظافة ولاية الخرطوم”، وذلك بحضور المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير وزارة الحكم الإتحادي والتنمية الريفية ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الى جانب عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاعات الشبابية والمجتمعية، في فعالية حاشدة أكّدت على أهمية التكاتف المجتمعي في تحسين البيئة وتعزيز الصحة العامة.

وأعلن د. إدريس، في كلمته خلال مراسم التدشين، الانطلاق الرسمي للحملة من العاصمة القومية، مؤكداً أن الخرطوم تمثل رمز السيادة وهيبة الدولة، وأن النهوض ببيئتها مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.

وأشاد إدريس بالحضور اللافت لمختلف مكونات المجتمع، خاصة فئة الشباب، الذين لبّوا نداء المشاركة في هذه الحملة الوطنية، واضاف “نُعَوِّل عليكم كثيرًا، ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم قلبًا وقالبًا في قيادة هذه الحملة القومية”.

من جهته اعرب والي الخرطوم عن تقديره بقيام رئيس الوزراء بقيادة الحملة، مبينا انها ستنطلق بالمحليات السبع بولاية الخرطوم، واضاف ان الحملة حدد لها ثلاثة اشهر وان ازالة التراكمات الكبيرة ستتم خلال اسبوع .

وأكد والي الخرطوم أن العمل جارٍ على تلبية تهيئة البيئة، لا سيما في مجالي مكافحة البعوض والذباب، وذلك بجهود مخلصة من أبناء الوطن.”