زادنا توقع مذكرة تفاهم مع ولاية سنار لتنفيذ مشروعات إستراتيجية وتنموية

وقعت ولاية سنار مذكرة تفاهم مع شركة زادنا العالمية لتنفيذ حزمة من المشروعات الإستراتيجية ومشروعات التنمية في مختلف المجالات الزراعية والانشاءات والمجالات الصحية والخدمية وغيرها من المشروعات التي من شأنها تعزيز التنمية بولاية سنار .

ووقع عن ولاية سنار مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور محجوب أحمد محمد وعن شركة زادنا العالمية الدكتور عمر عوض حاج حامد مساعد المدير العام لشركة زادنا العالمية .

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وترجمة التفاهمات إلى عقودات لإنفاذ مشروعات حيوية وتنموية استراتيجية تتوافق مع توجه الشركة لتطبيق توزيع التنمية العادلة وعدم مركزتها في العاصمة الإدارية.

ورحب والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن بإستثمارات شركة زادنا بالولاية ومشاركتها في إعادة الإعمار واستدامة التنمية، مشيرا إلى حاجة الولاية للتنمية في مختلف المشروعات التي تصب في مصلحة وتنمية مواطن الولاية.

من جانبه أكد مساعد المدير العام لشركة زادنا العالمية الدكتور عمر عوض حاج حامد إلتزام الشركة بتنفيذ كل المشروعات التي طرحتها الولاية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زادنا ومن خلال جانب المسؤولية الوطنية نفذت العديد من المشروعات الاستراتيجية بعدد من ولايات البلاد مبينا ان الشركة تسعى للمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وأنها شركة غير ربحية.

إلى ذلك قال الدكتور محجوب أحمد محمد مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إن ولاية سنار تتوفر فيها كل مقومات الاستثمار وأن بها ميزات تفضلية في جوانب متعددة فضلا عن أنها آمنة، داعيا شركة زادنا الى توسيع خارطة إستثماراتها بالولاية في مجالات مختلفة .