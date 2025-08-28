سياسية

شاهد بالفيديو.. البرهان يشارك في الطابور الصباحي مع جنوده وسط الجلالات

2025/08/28
burhano8
القائد العام/ البرهان
وسط جلالات النصر وحماس المتدربين، شارك الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في الطابور الصباحي مع جنوده.
إعلام القوات المسلحة

