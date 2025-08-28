الخارجية: الفاشر قضت (501) يوماً من الحصار المتواصل بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية

قال السفير حسين الأمين، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور قضت (501) يوماً تحت الحصار المتواصل بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وأن نحو (600,000) مواطن شرِّدوا من بيوتهم، فضلاً عن (260,000) مواطن محاصرين داخل المدينة ويعانون الجوع والمرض.

وعقدت مستشارية مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني اجتماعاً اليوم مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالبلاد، وقدمت لهم تنويرًا حول الموقف الإنساني بمدينة الفاشر.

وكشف السفير حسين أن ما يصل إلى (130,000) طفل يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار غير الإنساني على الفاشر، و(1,000) طفل تم قتلهم والتمثيل بجثثهم، وأن (23) طفلًا وطفلة تعرضوا للاغتصاب على أيدي عناصر المليشيا المتمردة، فضلاً عن وجود (5,000) حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و(98) حالة وفاة بسبب الوباء.

وأضاف في الإحصاءات الخاصة بانتهاكات وجرائم المليشيا للقانون الدولي الإنساني بمدينة الفاشر، أن نحو (35) مستشفى تم تدميرها بالكامل، إضافة إلى (6) مدارس تدمرت بسبب القصف المدفعي.