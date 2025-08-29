حمدوك هو أساس التدهور الحاصل بالنسبة للدولار

شايفة قدر ما أتكلم في إرتفاع الدولار طوالي يجيبوا لي البوست بتاع كلامي لحمدوك لما الدولار وصل 430 !

شوفوا هنا يا شباب —

حمدوك دا هو أساس التدهور الحاصل بالنسبة للدولار دا بعد التغيير

إنتوا عارفين حمدوك إستلم الدولار من اللجنة الأمنية من الفريق ابراهيم جابر وقتها الدولار ب ( 67 ) فقط لاغير ..

طوالي حمدوك سلم الجاهل حميرتي اللجنة الإقتصادية

لحدي ما وصل تدهور الدولار ووصل ( 430 ) الف ..

في الفترة ديك الوضع كان مُستقر ومافي حروب ومافي مشاكل وفي جنيه القومة للوطن وفي قروش دولية كتيرة دخلت تحت مسميات مختلفة وفي قروش قالوا استلموها من الكيزان وبرضو الدولار متدهور …

عليه حاليًا ع الرغم من إرتفاع الدولار مافي مقارنة اصلاً بين زمن حمدوك وبيت الزمن الحالي حاليًا في حرب وعملية الانتاج واقفة وفي عدم إستقرار وعدم أمن طبيعي الدولار ما يستقر …

فشنو مافي مقارنة

والسبب الأساسي لتدهور الدولار بعد التغيير حمدوك ولجنته الإقتصادية بقيادة حميرتي …

عشان ما كل مرة ترفعوا لي الإسكرين دا ✋

وبس

عائشة الماجدي