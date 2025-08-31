وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشيد بجهود جامعة ابن سينا من أجل استمرار الدراسة

وقف بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على المجهود الذي تقوم به إدارة جامعة ابن سينا وأساتذتها من أجل إعادة الإعمار للجامعة والعودة لمقرها بالخرطوم بعد الدمار الذي خلفته مليشيا الدعم السريع المتمردة بمؤسسات التعليم العالي السودانية.

وأشار لدى زيارته والوفد المرافق له مقر الجامعة بالخرطوم الجمعة وتفقده للكليات والأقسام والمعامل وقاعات الدراسة ومخاطبة الطلاب الدارسين، إلى أن الدمار الذي طال البلاد سيعمر بعزيمة القيادة وأبناء الوطن المخلصين وتضافر جهودهم في هذا التوقيت لأجل استكمال البناء والتعمير.

وامتدح دور الطلاب ورغبتهم الأكيدة في استمرار العملية التعليمية حضوريا رغم هذه الظروف الصعبة، موضحاً أن التعليم الإلكتروني هو أداة مساندة للعملية التعليمية التقليدية، وليس بديلاً كاملاً عنها.

وأكد دعمه وإسناده لكافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار التعليمي بمؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن نهضة التعليم العالي وتطوره في هذه المرحلة يعتمد على محاور خطة الوزارة في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والاهتمام بالبحث العلمي والجودة والتعليم التقني.