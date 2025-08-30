صلاح الأعلى تقييماً في لعبة “EA FC 26”

كشفت تسريبات مهتمة بلعبة “EA FC 26” أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الأعلى تقييما باللعبة إلى جانب 4 لاعبين ولاعبات يتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني.

وينتظر عشاق الألعاب الإلكترونية صدور النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم الأشهر يوم 26 سبتمبر المقبل على منصات بلايستيشن 5 و4، بالإضافة إلى إكس بوكس ونينتيندو سويتش 1 و2.

وكشفت التسريبات أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سيحصل على تقييم قدره 91، وهو الأعلى باللعبة بالنسبة للاعبين الحاليين، وهو ذات تقييم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ورودري لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى آيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس لاعبتي فريق برشلونة النسائي.

وسيكون أندريس إنييستا نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا أعلى لاعب تقييماً بين “الأساطير” بعدما حصل على 92، وأقل منه بدرجة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش.

وشهدت اللعبة قفزات في تقييمات بعض النجوم مثل بيدري الذي حصل على 90 مقارنة بـ86 وهو تقييمه في النسخة الماضية، ورافينيا (90 مقارنة بـ84 في نسخة 25). أما النجم الشاب لامين يامال فقفز من تقييم 81 إلى 89 عقب مستوياته الباهرة الموسم الماضي.

العربية نت