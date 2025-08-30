مقتل أسرة كاملة بطائرة مسيرة أطلقها مليشيا الدعم السريع علي حلة اولاد شريف

تعميم صحفي

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥م

مواصلة لسجلها المستمر في الإنتهاكات ضد المدنيين وجرائم الحرب، استهدفت مسيرات مليشيا آل دقلو ليلة أمس حلة أولاد الشريف بالإندرابة بطريق الصادرات مما أدى إلى استشهاد أسرة من خمسة أفراد بينهم طفلتين وجرح ستة آخرين من مواطني القرية وهم:

الشهداء، عبدالله محمد الشريف، حسن محمد الشريف، آسيا عبدالله الشريف، الطفلة ملاك الجيلي الشريف، الطفلة نجود الجيلي الشريف، حامد صالح عائد، الجرحى، عثمان محمد الشريف، الماحي علي خضر، زينب محمد سعد، إلهام حسن محمد، عبدالله الشريف، مصطفي حسن عبدالله.

الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

( نصر من الله وفتح قريب)

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة