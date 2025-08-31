هل كنتو متخيلين انو ممكن جلحة وبقال وياجوج وعبد الرحيم الاهطل يبقوا حكام السودان الجدد ؟ !!

زمان اثناء احتلال الخرطوم وانتهاكات الجنجويد في اسوأ فصولها ، ياجوج وماجوج القائد الجنجويدي طلع في فيديو بكل وقاحة واستعلاء وقال : الناس بقولوا اننا احتلينا بيوتهم وسرقنا عرباتهم واغتصبنا بناتهم …دا كله حقنا واحنا اخدناه !!!



الليلة ياجوج وماجوج بعد هزيمتهم وهروبهم من منطقة لمنطقة ظهر في فيديو بتم ضربه بالكفوف من نفس الجنجويد الكان قائد ليهم ودا طبعا بعد الفيديو بتاعه الهاجم فيه قبائل معينة بعد محاولة اغتيال الشافع البتكلم باللغو العربية الفصحي العامل فيها المفتي حق الجنجويد .ولسة العجاجة قايمة والاقتتال بين كل المجموعات المختلفة داخل الجنجويد كل يوم بيصل مراحل ابعد لدرجة اغتيالات و انتهاكات واختطاف وتعذيب فيما بينهم !! قبل فترة بسيطة واحدة من المجموعات دي اغارت علي منطقة مجموعة تانية واغتصبت بناتهم !!

الميلشيا دي من اول يوم تحمل كل اسباب فنائها داخلها ودا طبيعي جدا في تحالف قايم علي مجرد مصالح مؤقتة وهشة مافي اي شئ بجمعهم غير انهم مجموعات من اللصوص والهمباتة . عشان كدة الواحد ما مستغرب فيهم قدر ما هو مستغرب في السياسيين الدعموا ولازالوا بدعموا الميلشيا دي من بداية الحرب ولحد الان ياخ خلينا المبادئ والقيم والثوابت الوطنية ، تفكير واقعي براغماتي ساي ما عندكم ! ..هل كنتو متخيلين في يوم من الايام انو ممكن جلحة وبقال وياجوج وعبد الرحيم الاهطل يبقوا حكام السودان الجدد ؟ !!

ياخ نفترض ماكان في جيش عديل هل ديل في اي لحظة ممكن يحكموا دولة بعراقة وتاريخ واصالة السودان ؟ او يقبل بيهم الشعب السوداني تحت اي دعاية او بروباغندا ممكن تقولوها ليه ؟ ولا كنتو مصدقين اننا حنخضع فعلا !

دا غباء وجهل وعدم معرفة يحير عديل !!

المهم احنا نطالب الطرفين بعدم ظبط النفس 😁

#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية

#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil