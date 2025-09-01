استمرار حملات إصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء ضمن برامج تهيئة العاصمة

تفقدت الأستاذة غادة حسين العوض، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، صباح الأحد ب حملات إصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء، يرافقها الدكتور عصام الدين هارون، مسؤول التنسيق بوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بين هيئات النظافة واللجنة العليا للنظافة وإزالة التشوهات بولاية الخرطوم، والأستاذ محمد حسن أحمد أبو سنينة، مدير هيئة نظافة محلية جبل أولياء، ومهندسو الآليات بالهيئة والمحلية.

حيث وقفوا على سير عمل الحملة بالأحياء والشوارع الرئيسية والأسواق. وذلك في إطار برنامج الحملة القومية لإصحاح وتهيئة البيئة بالعاصمة القومية للعودة الآمنة لمواطني ولاية الخرطوم، التي دشنها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس والأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، الأربعاء الماضي، والتي تتواصل لمدة ثلاثة أشهر.

الأستاذة غادة حسين، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، أوضحت أن الحملة التي انتظمت محليات ولاية الخرطوم تأتي في إطار الجهود المبذولة من حكومة الولاية بكافة مكوناتها، وتهدف إلى أن تعود الخرطوم نظيفة، آمنة، وخضراء، وخالية من الملوثات، وذلك عن طريق إزالة التشوهات البصرية ودرء آثار الخريف وتنظيم حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض والعمل على معالجة مشاكل الآليات العاملة في مجال النظافة.

وابانت أن الحملة تسير كما هو مخطط لها في نقل تراكمات النفايات وعمليات رش المبيدات، مشيدة بالعاملين بهيئة نظافة محلية جبل أولياء في وقفتهم وبذلهم الجهد لتحقيق أهداف الحملة على مستوى المحلية، ومؤكدة على السعي في مواصلة دعم المحليات في برامج النظافة وإصحاح البيئة بتوفير بعض معينات العمل.