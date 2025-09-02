نوارة أبو محمد تشيد بالإسهامات المجتمعية لجهاز المخابرات العامة في خدمة المواطنين

ثمنت عضو مجلس السيادة د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، الإسهامات المجتمعية التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في خدمة المواطنين.

وأوضحت لدى تدشينها، الاثنين، برنامج السقيا الذي قام بتمويله جهاز المخابرات العامة ويستهدف القري الواقعة في محيط سد خور أربعات، الذي إنهار العام الماضي نتيجة السيول والأمطار الغزيرة.

وأضافت د.نوارة أن برنامج السقيا جاء بعد زيارتها الميدانية إلى المنطقة ووقوفها على أكثر من ٢٠ قرية متأثرة بالسيول والأمطار. ومن ثم التنسيق مع جهاز المخابرات العامة لدعم المشروع.

ودعت د. نوارة كل الجهات الفاعلة في مجال العون الإنساني إلى ضرورة الوصول لهذه المناطق والاستماع للمواطنين لتحديد إحتياجاتهم العاجلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لهم.