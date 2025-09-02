أردول : حادثة الانزلاق الأرضي بمنطقة جبل مرة تضيف فصلا جديدا من فصول الحزن فوق الحرب

قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول إن حادثة الانزلاق الأرضي بمنطقة جبل مرة تضيف فصلا جديدا من فصول الحزن فوق الحرب والنزوح وانعدام الخدمات الذي يعاني منه سكان المنطقة خصوصاً والسودان عموماً.

وأضاف أردول في تدوينة على فيسبوك “الحادثة ليست الأولى بل ظلت تتكرر لأكثر من مرة، ولم نشهد تحركاً بإعادة توطين سكان المناطق المرشحة بهذه الحوادث لمناطق جديدة، أو الإنذار ليتوخى الجميع الحذر ونرجو إجراء دراسات علمية عاجلة لتحديد خصائص التربة وتركيبتها في تلك المنطقة وعموم المناطق المحيطة”.

