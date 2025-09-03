منسق القوة المشتركة بولاية الخرطوم يستقبل عضو القيادة والسيطرة بمتحرك الصياد

استقبل الجنرال/ صلاح نور رجب منسق القوة المشتركة بولاية الخرطوم ، عضو القيادة والسيطرة قطاع كردفان متحرك الصياد العقيد /عز الدين الزبير برفقة العميد جمال والمقدم عبداللطيف نورين ضباط وعدد من الضباط. وتفقد الوفد خلال الزيارة جرحي العمليات المتقدمة قطاع كردفان في مستشفى السلاح الطبي ومواقع ومقرات المرضي والجرحي والمصابين.

يجدر بالإشارة إلى أن الجنرال عز الدين ظل مرابذا في الصفوف الأمامية منذ اندلاع الحرب في مختلف مسارح العمليات في الفاو ومدني وسنجه وسنار والقضارف.

والخرطوم والان في متحركات كردفان الخوي وأم صميمة قدم ورفاقه صورة مشرفة من الصمود والاباء والاقدام دفع خلاله نفر كريم من رفاقه أرواحهم رخيصة من اجل الوطن ووحدة ترابه.

