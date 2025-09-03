والي الخرطوم يستقبل المدير الجديد لهيئة أمن ولاية الخرطوم

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمكتبه اللواء أمن حسين نويه مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم الذي تم تكليفه مؤخرا خلفا للفريق أمن عصام الدين عوض الكريم وذلك بحضور العقيد أمن صلاح محمد سعيد مدير الوحدة الامنيه بأمانة حكومة الولاية.

وثمن والي الخرطوم الدور المتعاظم الذي لعبته هيئة أمن الولاية إبان معركة الكرامة وخلال مرحلة الأعمار .

وحيا والي الخرطوم المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق محمد ابراهيم مفضل ونائبه الفريق محمد عباس اللبيب مشيرا لما قدمه الجهاز خلال مسيرته والذي مثل سندا قويا للقوات المسلحة.

وترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم من خلال مواقعهم وتقدموا الصفوف الأمامية وتطرق الوالي لفترة الفريق عصام الدين واسنادها للجهاز التنفيذي بالولاية.

وقال أن خلفه اللواء حسين نويه الذي عمل في فترات سابقة جدير بقيادة الهيئة في هذا التوقيت في مرحلة مابعد الحرب .