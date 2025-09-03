والي الخرطوم يطمئن على انسياب المواد البترولية

عقد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا الثلاثاء مع اللجنة الاقتصادية بالولاية، برئاسة د. سر الختم فضل المولى، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم.