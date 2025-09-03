سياسية
والي الخرطوم يطمئن على انسياب المواد البترولية
عقد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا الثلاثاء مع اللجنة الاقتصادية بالولاية، برئاسة د. سر الختم فضل المولى، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم.
وتناول الاجتماع انسياب المواد البترولية لمحطات الوقود بالولاية وقضية ترتيب أمر تسعيرة المواد البترولية.
وقرر الاجتماع انتظار المعالجات الاتحادية لأسعار المواد البترولية، مع وضع التدابير اللازمة لتسيير الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة لضمان استمراريتها عبر إدارة النقل العام والبترول بالولاية.
سونا