وزير الطاقة والنفط يتفقد مصفاة الخرطوم ومحطة كهرباء قري

وقف المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، وزير الطاقة والنفط، الثلاثاء، على سير عمليات الصيانة وإعادة التأهيل بمصفاة الخرطوم للنفط، برفقة د. محي الدين نعيم، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة وشركات الكهرباء، في أول زيارة له بعد توليه الموقع بالوزارة.

وابتدأ الوزير الزيارة بتفقد منشآت الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، واستمع لشرح مفصل حول الدمار الذي لحق بالمنشآت وسير عمليات التأهيل.

وشملت الزيارة تفقد مركز التحكم وتوزيع المنتجات النفطية التابع للمؤسسة السودانية للنفط، واستمع لتنوير حول جهود العاملين بالقطاع لإعادة تشغيل المركز في الموعد المحدد.

وفي أثناء ذلك، وقف الوزير على سير العمل بمحطة كهرباء قري الحرارية، واستمع لشرح مفصل حول سير عمليات التأهيل بالمحطة والمعوقات التي تواجه العمل. وشدد الوزير على ضرورة إنجاز العمل في المواعيد المحددة، واعداً بتذليل كافة المعوقات التي تعترض الأداء.

وأثنى الوزير على الخبرات التي تتمتع بها العمالة السودانية، مؤكداً قدرتها على إعادة تأهيل ما دمرته المليشيا المتمردة. وأضاف أن الوزارة تواجه تحدي توفير الكهرباء لقطاعات كبيرة في البلاد، تشجيعا للعودة الطوعية للمواطنين.