سياسية

المملكة توزع (1.050) سلة غذائية في ولاية الخرطوم بالسودان

2025/09/04
22 06 19 712567807

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.050) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا العائدة من النزوح في محلية أمبدة بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها (8.269) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

1408793355

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/04