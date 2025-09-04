المملكة توزع (1.050) سلة غذائية في ولاية الخرطوم بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.050) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا العائدة من النزوح في محلية أمبدة بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها (8.269) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

