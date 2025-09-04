مناوي: رفضنا القاطع لأي حكومة موازية تدعيها المليشيا المتمردة

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

في لقائنا التنويري بالقاهرة مع القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني حول الأوضاع في دارفور ، أكدت التزامنا الثابت بالصف الوطني من أجل وحدة السودان أرضا وشعبا و رفضنا القاطع لأي حكومة موازية تدعيها المليشيا المتمردة في محاولة لتمزيق البلاد وإضعاف مؤسساتها ، شددت على أن لا بديل للجيش السوداني إلا الجيش السوداني فهو المؤسسة الوطنية الجامعة والضامن لوحدة التراب السوداني و أن أي دعوات لتفكيكه أو استبداله ما هي إلا مخططات لجر البلاد نحو الفوضى

كما دعوت إلى حوار سوداني– سوداني خالص بعيدا عن التدخلات الخارجية التي لم تجلب للسودان سوى الانقسام وإطالة أمد الصراع و أكدت أن معالجة الأزمة الراهنة تبدأ بدعم الإرادة الشعبية والجلوس إلى مائدة واحدة لمناقشة قضايا الوطن بروح المسؤولية الوطنية ، كما تحدثت عن أهمية عودة النازحين واللاجئين إلى أرضهم كخطوة جوهرية نحو الإعمار وإعادة الحياة إلى دارفور ، لان استمرار النزوح هو إحدى أبرز أدوات إضعاف المجتمعات المحلية وجددت الدعوة إلى تطوير عمل اللجنة القومية لفك حصار الفاشر برئاسة أزهري المبارك حيث يواجه أكثر من مليون مواطن أوضاعا إنسانية حرجة بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع الإرهابية ويتطلب دعما عاجلا وهو واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل ، إن السودان اليوم أمام مفترق طرق و الرهان الحقيقي هو على وحدة شعبه وصلابة مؤسساته ، بعيدآ عن مشاريع التمزيق والوصاية الأجنبية.

رصد – “النيلين”