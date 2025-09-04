نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام يلتقى مدير شرطة ولاية الخرطوم ويشيد بجهود الشرطة فى إنفاذ الخطط الخاصة بإستقرار الولاية

نائب المدير العام المفتش العام إستمع خلال اللقاء الى تنوير مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها شرطة الولاية فى محاربة الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة والحد من التفلتات الأمنية مما أسهم فى بسط الأمن وفرض هيبة الدولة