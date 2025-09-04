سياسية
نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام يلتقى مدير شرطة ولاية الخرطوم ويشيد بجهود الشرطة فى إنفاذ الخطط الخاصة بإستقرار الولاية
التقى الفريق شرطة حقوقي/ محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة الاربعاء بمكتبه برئاسة قوات الشرطة بالفريق حقوقي/ شرطة أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم بحضور مدير دائرة الجنايات والمباحث بشرطة الولاية
نائب المدير العام المفتش العام إستمع خلال اللقاء الى تنوير مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها شرطة الولاية فى محاربة الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة والحد من التفلتات الأمنية مما أسهم فى بسط الأمن وفرض هيبة الدولة
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن نائب المدير العام المفتش العام وجه بضرورة تفعيل آليات الضبط وفق خطط أمنية تستوعب متطلبات ومتغيرات الخارطة الجنائية والأمنية اليومية مع إستمرار تكثيف حملات ضبط الوجود الأجنبي وحظر إستخدام المركبات غير المقننة وحمل السلاح بهدف الوصول الى ولاية أمنه مطمئنة لتطبيع الحياة وعودة المواطنين.
المكتب الصحفي للشرطة