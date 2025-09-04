خزان جبل أولياء صيانة وتشغيل 12 من أبواب الخزان

أعلن المهندس سامي سالم آدم مدير خزان جبل أولياء بدء الملء الثاني لبحيرة الخزان.

وأشار سالم في تصريح ل(سونا) للجهود التي بذلها العاملين في صيانة وتشغيل 12 من أبواب الخزان وجاري العمل في تشغيل بقية الابواب مما سهل عمليات تفريغ البحيرة بصورة جيدة والملء الأول وجاري العمل في المداخل الغربية للخزان وإزالة مخلفات الحرب والأشجار.

فيما لفت المهندس حامد محمد علي مدير الإدارة العامة للخزانات بالإنابة للعمل الجاري في صيانة الأبواب والجسور والمنظمات والمكاتب والمنطقة السكنية.

سونا